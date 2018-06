Polémica en Bolivia por el viaje de Evo Morales al Vaticano

El presidente Evo Morales nuevamente generó controversia en sus opositores por el viaje al Vaticano para acompañar en la ceremonia de investidura al representante indígena Toribio Ticona como nuevo cardenal.

“Es el doble discurso y la doble moral, cuando les convienen son católicos, cuando no, no son católicos, cuando les conviene son izquierdistas y cuando no, no (…) queda claro para el pueblo boliviano que al frente hay un régimen que está abusando de todos los bolivianos”, señaló el diputado opositor Gonzalo Barrientos.

Recientemente, el mandatario generó polémica por el cuestionamiento de opositores sobre el viaje del mandatario boliviano a Rusia justo cuando se inauguró el Mundial de fútbol.

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!