Se entregó en Colombia la organizadora del viaje en bus accidentado en Ecuador

Claudia Ximena Orozco Córdoba, identificada como la mujer encargada de organizar el viaje en el bus que partió de Cali a Ecuador y que se accidentó llegando a Quito, dejando 24 personas muertas, se entregó este jueves a las autoridades colombianas.

La mujer, quien figura como una de las organizadoras de viajes gratuitos a Ecuador, aseguró que pensaba que estaban lavando dinero con esos viajes y que solo hasta el día del accidente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

“Yo me enteré solo que había droga antes de quedarnos varados en el Huila, pero no sabía ni cuanta cantidad era, ni de quien era” manifestó Orozco en declaración a los medios.

Sobre la presunta contratista, que falleció en el accidente, Claudia Ximena dijo que la conoció cerca de su barrio.

“Le ofrecí unos productos de belleza que yo vendía, así la fui conociendo. Ella se dio cuenta de mis dificultades, y así nos fuimos haciendo amigas" añadió.

Claudia Ximena declaró que su primer viaje fue a Bolivia, invitada por la misma mujer que luego le contrataría. “Simplemente me dijo que fuera a pasear y cuando volví me dijo que si la había pasado bien y si me había gustado, yo le dije que sí y meses después fue cuando me ofreció el trabajo como guía turística, aprovechando que ya conocía los sitios y los hoteles y ante mis necesidades le dije que aceptaba”, refiriéndose a cómo comenzó a trabajar allí.

La mujer acudió a la sede de la Fiscalía General en Cali, en compañía de su abogado, Elmer Montaña, quien expresó que ha “recibido información por parte de la Policía en el sentido de que ella no tiene una orden de captura en su contra, no la quieren hacer efectiva a la espera de la solicitud de extradición que el Gobierno de Ecuador va a formular contra esta ciudadana".

Finalmente, la mujer pidió perdón a las víctimas y a su propia familia y aseguró estar "arrepentida de lo que hice de que hayan muerto tantos inocentes y siento vergüenza con mi familia, con mis dos hijos, mi mamá y es por eso que voy a enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar y pagar por lo que hice”.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía General y el Gobierno de Ecuador tomen una decisión sobre el caso.

Redacción NTN24

