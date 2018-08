“En Brasil hay una población que no comprende las razones por las que Lula está preso”

Máxima expectativa en Brasil por la sesión extraordinaria convocada para este viernes por el Tribunal Superior Electoral para abordar, entre otros temas, la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y quien sigue siendo el candidato del partido de los trabajadores para las elecciones del próximo mes de octubre.

El analista político Thiago de Aragäo habló con NTN24 sobre la gran popularidad de Lula pese a estar preso, y dijo que esta se debe a que en Brasil “hay una población que no comprende las razones del porqué él está preso, porque la corrupción pasiva y el lavado de dinero no es algo fácil de comprender (…) no es un crimen de simple comprensión como un asesinato o un robo”.

Sobre lo que busca el PT con la candidatura de Lula da Silva, el analista indicó que “la estrategia de ellos es mantener el nombre de Lula como candidato hasta el último momento posible y después, Lula en un video que ya está grabado va hacer un pedido emocional para que las personas que van a votar por él cambien al candidato Fernando Haddad”.

“La argumentación del Partido de los Trabajadores es muy débil, ellos están tratando crear una conexión entre la popularidad y la inmunidad”, agregó De Aragäo.

