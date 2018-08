Votación en la Cámara de Diputados de Chile sobre el aumento del salario mínimo

Este martes se llevará a cabo la votación sobre el salario mínimo en la Cámara de Diputados de Chile, la cual fue aprobada por la Comisión de Trabajo y Hacienda la propuesta del aumento del 3.6 % del ajuste salarial.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores aseguró que esperaba por lo menos el aumento del 10 %, al igual que diputados opositores, quienes reclamaron equidad entre las clases sociales en el país.

“Propuestas que no tengan el centro superar la línea de la pobreza es una propuesta indolente, porque no puede ser que el salario mínimo sea otra realidad más que nos recuerde que Chile es un país tremendamente desigual, porque en Chile lo que falta no es plata, lo que falta son criterios de retribución de riquezas y justicia social”, indicó la diputada Maite Orsini.

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!