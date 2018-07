Álvaro Uribe presentó presuntas pruebas en su defensa por caso de presión a testigos

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ofreció este lunes una conferencia de prensa para presentar pruebas sobre el caso de presunta presión a testigos, por el que fue llamado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

“Finalmente aproximaron al doctor Álvaro Hernán Prada, le dijeron que Monsalve era un testigo contra mi hermano, contra mí que querría retractarse. El doctor Álvaro Prada en un gesto de solidaridad me llamó, me contó eso y yo le dije que: “si dicen la verdad que la digan”. Después el me llamó y me dijo que no pasó nada, esto ha sido un engaño”, señaló Uribe.

Uribe le cedió la palabra al congresista Álvaro Hernán Prada para que leyera los chats que tiene registrados con el convicto Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este proceso adelantado por la Corte Suprema.

Por su parte, el abogado del expresidente, Jaime Granados, señaló que se radicó un escrito a la secretaría del alto tribunal “de 47 páginas en donde se argumenta las razones por las cuales la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez recusa a la sala de instrucción número dos conformada por tres magistrados por varias razones”.

El senador Uribe criticó el comportamiento del magistrado que lo investiga al divulgar a medios de comunicación que lo iba a indagar.

Según los artículos 105 y 106 del Código de Procedimiento Penal de Colombia, se deberá resolver la recusación para continuar con el proceso judicial, hecho por el cual el caso contra Uribe y Prada quedaría congelado hasta que no se tome una decisión de fondo frente al recurso radicado por el abogado Granados.

Redacción NTN24

