“Detrás de los asesinatos a líderes sociales hay quienes no quieren que los acuerdos de paz se consoliden”

El senador Iván Cepeda habló con NTN24 sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia y dijo que “detrás de estos asesinatos hay quienes no quieren que los acuerdos de paz se consoliden, puesto que estos líderes están trabajando por la consolidación de la paz en los territorios”.

Con respecto a los responsables de las muertes de los líderes sociales, el senador señaló que “son fuerzas que están enquistadas en muchos territorios del país y que actúan de la mano con grupos armados, incluso a veces con agentes del Estado que han incurrido en la violación de derechos humanos para desatar esta ola de asesinatos sistemáticos alrededor del país”.

Asimismo, Cepeda indicó que es muy importante “reconocer claramente de qué se trata esto, estos no son hechos aislados, no se trata de líos de faldas, no es un problema de que estas personas tengan enemigos personales, sino que aquí hay una política de exterminio de carácter sistemático”.

“Este no es un asunto de una discusión entre grupos políticos sino que se trata de la vida de los más importantes líderes sociales que tiene hoy Colombia en los territorios, y por lo tanto debiera ser objeto de posiciones muy claras y contundentes por parte de la nueva administración”, agregó el senador colombiano.

Finalmente, Cepeda puntualizó que “lo que se ha reclamado al presidente electo Iván Duque es que desde ya anuncie una política pública frente a estos hechos. No se le ha hecho ninguna especie de acusación por responsabilidad en los asesinatos, sino más bien una petición”.

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!