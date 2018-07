En la nueva legislatura de Colombia “nuestras labores van a ser de control político”

El senador por el partido Polo Democrático, Jorge Robledo, habló con NTN24 sobre la agenda legislativa en Colombia y dijo que “nuestras labores van a ser de control político y de hacer esfuerzos porque las malas leyes que va a proponer el gobierno, porque así va a ser, o no pasen o no pasen tan malas como van a ser presentadas”

“Nuestros puntos de vista no son los mismos del presidente Duque, nosotros no votamos por él. El Polo Democrático declaró con toda solemnidad que no habrían votos de nuestro partido por el candidato Iván Duque”, aclaró el senador.

Asimismo, Robledo señaló que está “muy preocupado porque es evidente que el doctor Duque está logrando despertar el Frente Nacional que se había muerto en Colombia y que es de tan ingrata recordación”.

El senador añadió que “cuando nosotros nos declaramos en oposición es porque conocemos el pensamiento del doctor Duque a la perfección, él representa los puntos de vista del Centro Democrático y del doctor Álvaro Uribe con quien llevamos controvirtiendo 16 años”

Sin embargo, “si el Gobierno de Iván Duque dejara de entorpecer la finalización del proceso de paz en eso tal vez podríamos coincidir”, agregó Robledo.

Por lo anterior, Robledo puntualizó que “en lo que habrá que delucidar es esto ¿Va a hacer trizas Duque los acuerdos de La Habana o va a asumir una actitud de sensatez que es la que le está pidiendo la comunidad internacional y aceptar que esa es una realidad”.

Porque según el senador del Polo, “más que en un proyecto de derrota militar, que ha fracaso durante medio siglo, en lo que hay que insistir es en acuerdos”.

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!