Practican la primera reconstrucción nasal canina en Colombia

Por primera vez la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, llevó a cabo una reconstrucción de nariz a una perrita de año y medio que debido a un accidente automovilístico presentaba traumatismo en los tejidos blandos, afectando así sus cornetes nasales.

Se trata de ‘Princesa’, una mascota mestiza que fue atropellada por una moto y el hospital veterinario de la universidad se encargó de someterla a una rinoplastia para salvarla y mejorar su condición.

“El equipo médico de consulta, anestesia y cirugía abordó con prontitud el caso y permitió que tuviese una buena resolución. Princesa tuvo la oportunidad de que se le realizara este procedimiento; luego ingresó a la Unidad de Cuidados Especiales donde estuvo durante tres días en tratamiento con el personal de hospitalización hasta que fue declarada fuera de peligro”, señaló el director de Hospitalización, Damián Gutiérrez.

Gutiérrez aseguró que el centro veterinario se encarga de realizar cirugías estéticas para mejorar las condiciones de vida de los animales y durante el 2018 han realizado cerca de 43.000 intervenciones a animales de todo el municipio.

Nuestra cadena aliada Noticias RCN habló con la dueña de ‘Princesa’, Elizabeth Mejía, quien aseguró que “cuando yo la encontré yo no sabía ni qué hacer porque a esa hora no sabía dónde había veterinaria y no tenía recursos”.