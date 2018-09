Tiger Woods vuelve a conquistar un título tras una sequía de cinco años

La leyenda del golf y considerado por algunos como el mejor golfista estadounidense de la historia, Tiger Woods, protagonizó uno de los regresos más esperados por todos los amantes del golf mundial al conquistar el Tour Championship, cuarto y último torneo de los playoffs de la Fedex Cup del circuito de la PGA en Estados Unidos de la temporada 2018.

"He tenido que luchar durante todo el día, pero me ha encantado esta jornada. Cada parte de ella. La pelea, la lucha, las duras condiciones... Era un gran desafío a principios de año el pensar que podía volver a ganar, pero a lo largo de las competiciones vi que era posible (…) no puedo creer que lo conseguí", expresó Woods al finalizar el torneo.

De esta manera Tiger Woods rompió todo pronóstico, pues luego de atravesar cuatro operaciones de espalda no se esperaba que estuviera en ese gran nivel.

“Pienso que lo está haciendo mejor de lo que lo ha hecho en su vida”, expresó Jack Nicklaus, veterano golfista estadounidense.

Woods, quien hace menos de un año se encontraba en el puesto 1.199 de la clasificación mundial de golfistas, escaló con este triunfo hasta el puesto 13. El golfista de 42 años también ostentó durante 683 semanas el trono como el mejor del mundo, 281 de ellas de manera consecutiva.

