Ariana Grande envía conmovedor mensaje de despedida a su fallecido exnovio Mac Miller

Ariana Grande publicó un conmovedor video para despedirse del rapero estadounidense Mac Miller, con quien Grande había mantenido una relación amorosa durante varios años; la publicación se da luego que Grande estuviera guardando silencio tanto en redes sociales como en medios de comunicación luego de que se conociera la sorpresiva muerte del Miller el 7 de septiembre.

La actriz, fue culpada por varios fanáticos de Miller por haber sido la causa de la muerte del hombre de 26 años, que fue hallado sin vida por una aparente sobredosis. Sin embargo, luego que los medios de comunicación hicieran público el deceso del artista, Grande compartió una foto de él en blanco y negro deshabilitando los comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

El video que la intérprete de ‘God is a woman’ compartió este viernes venía acompañado del mensaje:

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo por encima de todo. Lo siento mucho por no poder arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente lo quise. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa”.

El pasado mes de mayo cuando Grande y Miller terminaron su relación, el rapero fue arrestado por conducir bajo la influencia de drogas lo que generó una avalancha de comentarios negativos sobre la cantante.

“Qué absurdo que minimices el respeto de la mujer y su auto valoración al decir que alguien debería seguir en una relación tóxica”, alegó Grande.

La pareja confirmó el inicio de su amistad en 2012 lanzando la canción ‘The Way’, fue hasta 2016 que anunciaron su relación sentimental con la canción ‘My Favorite Part’ incluida en el álbum del rapero ‘The divine femenine’.

Redacción NTN24

