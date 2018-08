Curioso atuendo de Jennifer López para recibir el premio Michael Jackson

La actriz y cantante Jennifer López dio de qué hablar en las redes sociales por el curioso atuendo que lució para recibir el premio Michael Jackson al mejor videoclip. Una camisa oversize con unas botas a la altura de la rodilla con imitación de pantalones, causaron un efecto óptico en sus seguidores.

Esta combinación, que exhibía unas botas de la colección Resort 2019 de Versace, hace creer que a la artista se le cayeron sus pantalones, por su diseño ‘denim’, bolsillos y un pequeño cinturón en la parte superior del zapato.

Algunos de sus seguidores hicieron comentarios burlescos en las redes sociales. Sin embargo, otros realizaron comentarios en apoyo a la artista con mensajes como: ¡!Solo @JLo puede hacer que sus pantalones se caigan y que mágicamente se conviertan en botas vaqueras de @Versace!”.

#JenniferLopez wearing a pair of denim boots from the #VersaceResort19 collection. #VersaceCelebrities https://t.co/3RxPsl4NwR pic.twitter.com/LEnbqb7Mwy