Disney despide a James Gunn como director de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’

Disney anunció el despido del realizador estadounidense James Gunn, que iba a dirigir la película de Marvel ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’, luego de que salieran a la luz unos antiguos y controvertidos mensajes en Twitter en los que el cineasta bromeaba con temas como la pedofilia.

Por medio de un comunicado, el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, señaló que "Las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio".

Luego de que se conocieran los mensajes, Gunn agregó varios tuits en los que pedía perdón y aseguraba que ahora él es una persona “muy diferente”.

"Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como "un provocador".

"En el pasado, me he disculpado por mi humor que hace daño a la gente. Realmente lo siento y dije en serio cada palabra de mis disculpas", añadió.

Gunn se había hecho cargo de la dirección de ‘Guardianes de la Galaxia’ (2014) y de su secuela ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2", dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel y que contaron con Chris Pratt y Zoe Saldaña, e igualmente iba a ser el responsable de Guardianes de la Galaxia Vol. 3’, que iniciará su rodaje antes de final de año.

Redacción NTN24

