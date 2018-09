Maná recibirá el premio Persona del año 2018 de la Academia Latina de Grabación

Maná será reconocido como Persona del Año 2018 por la Academia Latina de la Grabación y Fher Olvera, el vocalista de la emblemática banda mexicana de rock se mostró conmovido ante el anuncio.

El premio, que se entregará en noviembre de 2018 en Las Vegas, es muy significativo debido a que es la primera vez que el premio será entregado a un grupo.

Con motivo a este reconocimiento, múltiples estrellas latinas interpretarán el próximo 14 de noviembre varios éxitos icónicos de su repertorio como, ‘Vivir sin aire’, ‘cuando los ángeles lloran’ y ‘Rayando el sol’.

"Maná es una banda icónica con profunda conciencia social y ambiental que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes durante más de tres décadas", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, en un comunicado.

El premio ‘The person of the year’, se otorga a músicos con ascendencia iberoamericana y es un reconocimiento, no solo a sus logros en la música latino, sino también a los profundos esfuerzos humanitarios.

El grupo Maná, además de ser activista político desde los escenarios, creó la Fundación Ecológica Selva Vera en 1996 y desde entonces se han comprometido seriamente con la preservación del medio ambiente.

Redacción NTN24

