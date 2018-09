‘No me mientas’: la dedicatoria musical de Barbra Streisand a Donald Trump

La cantante estadounidense Barbra Streisand publicará desde el próximo mes de noviembre su nuevo álbum musical en el que incluye un contenido político resaltable. Entre los éxitos del recopilado está ‘Don’t Lie To Me’ (No me mientas), que está dirigida especialmente al presidente Donald Trump.

Durante una entrevista para Billboard, la artista de 76 años expresó que dicha composición está dedicada a cierto “jefe mentiroso” y “manoseador”. “He escrito muchos artículos sobre esto (…) esta persona (…) no tiene modales, insulta a todo el mundo, se burla de las personas discapacitadas”, agregó.

Para argumentar su postura política en dicho tema musical, Streisand afirmó que ‘’la tenía que escribir’’ pues ha vivido tiempos que le han dado la “energía” suficiente para inspirarse.

“Esta era mi manera de dejar mi testimonio, porque, ¿en qué otra cosa podría pensar? Es mi protesta, en cierto modo, sobre este momento sin precedentes en nuestra historia”, expresó. La canción hace parte del álbum ‘Walls’.

Streisand también manifestó durante la entrevista que "Mi último tour acabó por las fechas de la última elección presidencial y necesitaba hacer otro álbum. A medida que se desarrollaba el año, empecé a pensar más en grabar un disco que reflejara lo que ocurría en el país, porque eso era lo que tenía en la mente", relató.

Por otro lado, Streisand lanzó una crítica al sistema político estadounidense, pues expresó que el país debe "abandonar el sistema de colegios electorales" y votar "por el presidente del Estado Unido". "El voto popular debería contar. Den a la gente una voz: un voto, una voz".

YouTube /BarbraStreisand

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!