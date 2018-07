El mundo conmemora los 100 años de Nelson Mandela

Este miércoles el reconocido sudafricano Nelson Mandela cumpliría 100 años y para conmemorar el día del líder de la lucha contra el ‘apartheid’ se realizan eventos como conciertos, construcciones de casas para personas vulnerables, campañas de donación, diferentes exposiciones de su legado, además de la utilización del hashtag en redes #MandelaDay y #Mandela100.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, encabezará la celebración, con corte político, que se llevará a cabo en la provincia del Cabo Oriental, donde nació Mandela, y que tendrá el siguiente lema: "Renovando el legado de Mandela y promoviendo la ciudadanía activa en un mundo cambiante".

Por su parte, la Fundación Mandela afirmó que ayudará en la construcción de 100 casas para personas pobres, e incluso los partidos opositores aseguraron que rendirían tributo al denominado ‘padre de la nación arco iris’.

"Mientras el sol se levanta sobre África, abrazamos la visión por la que Nelson Mandela vivió y por la que estaba preparado para morir", tuitearon los Springboks, Selección Sudafricana de rugby.

Además, en medio de los eventos como recitales de música, campañas de recolección de basuras, entre otros, se han recordado los 27 años que Mandela pasó en prisión y se realizó una carrera, que recorrió 27 puntos históricos, haciendo referencia a sus años en la cárcel.

El martes, el expresidente de EE. UU. Barack Obama se encargó de liderar una conferencia, a la que asistieron al menos 15.000 personas, en la fundación del homenajeado, en Johannesburgo, en la que se resaltó el enorme legado de Mandela y se le pidió al mundo recordar y adoptar la visión de una sociedad más justa.

Conozca algunas de las frases de Nelson Mandela:

President @CyrilRamaphosa addressing the 16th Nelson Mandela Annual Lecture delivered by former US President @BarackObama in Illovo, Johannesburg. The #MandelaLecture was held under the theme “Renewing the Mandela legacy and promoting active citizenship in a changing world”. pic.twitter.com/fiKlTksdmP — PresidencyZA (@PresidencyZA) 17 de julio de 2018

A youngster from the community of Mfuleni teaches Marco van Staden and Embrose Papier how to pass a soccer ball. #Mandela100 #MandelaDay pic.twitter.com/oqzQgCSSjZ — South African Rugby (@Springboks) 18 de julio de 2018

As the sun rises over Africa, we embrace the vision that Nelson Mandela lived, and was prepared to die for. #MandelaDay #Mandela100 pic.twitter.com/XHtXx8xdhl — South African Rugby (@Springboks) 18 de julio de 2018

Members of the Springbok men and women's team are briefed before they hit the building site to erect a new home in the community of Mfuleni with @Habitat_org #MandelaDay #Mandela100 pic.twitter.com/Tu5qnoZBxu — South African Rugby (@Springboks) 18 de julio de 2018

