¡Vestido de mujer! Gianluca Vacchi se suma al reto del ‘Kiki Challenge’

No hay duda que el famoso reto ‘Kiki Challenge’ se ha robado la atención de las autoridades por el peligro que representa para la comunidad, sin embargo, este no ha sido un impedimento para que populares e impopulares se sumen al reto, que consiste en bailar la canción ‘In my feelings’ del rapero Drake al lado de un auto en movimiento.

En esta ocasión el protagonista del reto viral fue el famoso italiano Gianluca Vacchi, quien decidió darle un toque femenino a la cuestión sin necesidad de arriesgar su vida.

El italiano compartió un video en su cuenta de Instagram en la que aparece bailando la canción de Drake en traje de baño de mujer y completa la grabación con un mensaje en el que asegura “este es el real ‘Kiki Challenge’”.

El llamativo baile ha sido protagonizado por miles de personas que suben las grabaciones a las redes sociales y al tiempo ha sido catalogado de peligroso y “absurdo” por diversas autoridades policiales de España, Emiratos árabes Unidos, Malasia, India, entre otros.

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!