“Hay Diego para rato”: Maradona al desmentir su muerte

El exfutbolista argentino explicó lo sucedido durante el partido de la Selección de Argentina contra Nigeria, que se disputó en San Petersburgo, del cual se desprendieron varios rumores sobre una supuesta hospitalización en Rusia por la descompensación que sufrió durante el compromiso.

Diego usó sus redes sociales para desmentir que no estuvo internado, simplemente “En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación”.

“Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?”, agregó el exfutbolista argentino.

Antes de la publicación de Maradona, su hija Dalma usó su cuenta de Twitter para desmentir las especulaciones de la posible muerte de su padre, luego de que en las redes sociales fueran circulados unos audios en los que se aseguró que Maradona había salido del estadio en una ambulancia y “no aguantó” y murió de un “paro cardiorrespiratorio”.

Por lo anterior, Dalma escribió en su cuenta de Twitter que “no escuché los audios pero por lo que me contaron que dicen, SON FALSOS! Evidentemente hay gente muy mala leche! No los viralicen! O si lo hacen, sepan que dicen mentiras!”.