Daniel Ortega no dejará el poder y descarta elecciones anticipadas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró este lunes que no dejará el poder y que tampoco convocará elecciones anticipadas, pese a la presión nacional e internacional, según lo declaró durante una entrevista con un canal de televisión estadounidense..

Se trata de la primera entrevista que concede Ortega, en nueve años, a un medio de comunicación distinto a los que son afines a su gobierno.

“Este tema de las elecciones anticipadas lo he escuchado, pero yo no he manifestado que hay que adelantar elecciones, porque esto crearía inestabilidad e inseguridad, peor aún en estas condiciones”, dijo el mandatario.

Mientras esto ocurre, cientos de personas se manifestaron este lunes para rendir tributo a la memoria de los estudiantes asesinados desde que comenzaron las protestas antigubernamentales el pasado 18 de abril.

Redacción NTN24

