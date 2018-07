Este fue el truco de Jordan Pickford para atajar los penales de Colombia

Medios ingleses revelaron el secreto del éxito del portero de la selección de Inglaterra, Jordan Pickford, para darle la clasificación a su equipo a cuartos de final en el Mundial luego de una decisiva tanda de penales.

Pickford habría seguido una serie de indicaciones escritas en una botella de agua, que escondió bajo una toalla para no levantar sospecha del equivo rival, y que contenía los posibles remates de los jugadores colombianos.

Con la ayuda del entrenador de arqueros, Martyn Margeston, pudo adivinar todos los lanzamientos, menos el de Radamel Falcao, y detener dos de los penales que realizaron los ‘cafeteros’.

“Hice muchas investigaciones sobre ellos para empezar. Falcao es el único que no siguió su camino. No me importa si no soy el mejor portero, pero tengo el poder y la agilidad para ayudar a cumplir con el objetivo. Y yo soy muy bueno en eso”, señaló el inglés de 24 años a la ITV.

Redacción NTN24

