Facebook reveló que 50 millones de cuentas fueron vulneradas tras falla de seguridad

Este viernes la red social Facebook receló que una falla de seguridad afectó a cerca de 50 millones de usuarios.

El ataque consistió en la vulneración de un código característico de la red social que permite opciones como “Ver cómo”, y a raíz de dicha vulneración personas inescrupulosas se podrían haber apoderado de las cuentas personales de los afectados.

En un comunicado a través de su cuenta de twitter, Facebook expresó que “En la tarde del martes 25 de setiembre, nuestro equipo de ingeniería descubrió un problema de seguridad que afectaba a casi 50 millones de cuentas".

La compañía indicó que “esto les permitió robar tokens de acceso de Facebook que luego podrían utilizar para apoderarse de las cuentas de las personas. Los tokens de acceso son el equivalente a las claves digitales que mantienen a las personas conectadas a Facebook para que no necesiten volver a ingresar su contraseña cada vez que usan la aplicación”.

Asimismo, Facebook señaló que ya tomó las medidas pertinentes y que se alertó a la policía.

"Nos tomamos esto muy en serio y queremos que todos sepan lo que sucedió y la acción inmediata que hemos tomado para proteger la seguridad de las personas”, agrega la compañía tecnológica.

Sin embargo, el jefe de seguridad de Facebook, Guy Rosen, indicó que “como recién comenzamos nuestra investigación, todavía tenemos que determinar si estas cuentas se usaron mal o si se accedió a información. Tampoco sabemos quién está detrás de estos ataques ni dónde están ubicados”.

Actualmente ya se han restablecido los tokens de las casi 50 millones de cuentas afectadas, pero se mantiene desactivada la función de “Ver cómo”.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2