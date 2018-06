Víctima de ‘La Manada’ rompe su silencio con una estremecedora carta

La mujer madrileña víctima de abuso sexual por parte de ‘La Manada’ en los Sanfermines de 2016 envió una carta que fue compartida este miércoles en un famoso programa español, conocido como ‘El Programa de Ana Rosa'.

El texto, leído por la presentadora del programa, es de agradecimiento a cada una de las personas la han acompañado luego del suceso ocurrido en 2016.

"Hola a todas y a todos. Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así, esta carta es de agradecimiento. Mamá, papá, gracias no sólo por el apoyo sino por sacar fuerzas de donde no las teníais y habérmelas dado (…) a mis tías, abuelos, tíos y primos por hacerme ver que en esto se basa una familia”.

Asimismo, la víctima agradeció a las personas que ha conocido y dijo que “ojalá nunca os hubiera conocido, pero la vida es así: te trae a las mejores personas en los peores momentos. Ojalá nunca te hubiera conocido amiga, pero gracias a eso te he conocido, compañera de batalla”, añadió.

Por otra parte, la mujer enfatizó en la carta que no es “la chica de los sanfermines”, sino la “hija, nieta y amiga” de cualquiera que haya bromeado o reído con el tema.

“Nadie debe lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta o de ir sola a casa. Nos debemos lamentar de la mentalidad que tiene la sociedad. Tened cuidado con lo que decís. No sabéis cuantas veces he oído hablar de la "chica de los sanfermines" sin saber que estaba a su lado”.

Asimismo, instó a las mujeres a denunciar ante los casos de violencia sexual y pidió no bromear con una violación, porque “está en nuestras manos cambiarlo. Solo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis”.

“¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese denunciado? Todos tenemos que ser partícipes del cambio. Que mi caso haya removido la conciencia de una persona yo me doy por satisfecha”, agregó.

Finalmente, la madrileña aconsejó a todos los que pasan por algo parecidos y aseguró que se “puede salir. Pensaréis que no tenéis fuerza para luchar, pero os impresionaría saber la fuerza que tenéis los seres humanos”.