Indocumentada se refugia en iglesia de EE. UU. para evitar la deportación

Mientras separan familias en la frontera, el drama al interior de Estados Unidos por las deportaciones continúa; en Nueva York, una madre indocumentada se refugió en una iglesia para evitar ser deportada de la Unión Americana.

“Es una especie de prisión domiciliaria en una iglesia. Lo estoy haciendo por mis hijos, mi familia. (…) Me dan ganas de salir corriendo por esa puerta, pero no puedo y sé que esto se va a terminar. Sé que hay más de 2.000 niños que están siendo separados de sus madres ahorita y puedo sentir ese dolor”, aseguró la inmigrante indocumentada Débora Barrios Vásquez a NTN24.

Kener Maldonado, hijo de Barrios, afirmó que “ella es realmente importante para mí porque siempre me ha ayudado mucho, no solamente con la tarea sino con otras situaciones. Por ejemplo, cuando resulto herido, alguien me hace daño o algo me ocurre. Yo le cuento todo a mi mamá antes de decirle eso a cualquier otra persona”.

La mujer ingresó al templo junto a uno de sus dos hijos, nacidos en territorio norteamericano.

El reverendo Juan Carlos Rodríguez de la Coalición por un Nuevo Santuario dijo a NTN24 que “nuestra gente no está escondiéndose de la justicia sino que la está buscando a través de nuestro pueblo”.

Redacción NTN24

