Trump arremete contra Google por considerar que manipula noticias sobre él

Donald Trump amenazó este martes con tomar medidas al respecto si Google continúa manipulando noticias sobre él. El mandatario argumentó que quien busca ‘’Trump News’’ en Google, solo recibirá noticias falsas, calificando así a los medios que suelen ser críticos con su gestión presidencial.

A través de un tuit, Trump afirmó que ‘’los resultados de la busqueda en Google de las palabras Trump News, muestran solo falsas noticias. En otras palabras, ellos las han manipulado, haciendo que casi toda la información sea falsa’’.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....

En otra publicación, Trump expresó que el ‘’96 % de dichos resultados provienen de medios nacionales de izquierda. Muy peligroso’’. Por otro lado, agregó que ‘’Google y otros están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias que son buenas. Ellos están controlando lo que podemos y no ver’’, concluyó.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!