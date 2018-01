El entierro de Óscar Pérez: solo dos familiares pudieron estar en el entierro del cuerpo en la parte más lejana de un cementerio de Caracas

“Ahí está Óscar Pérez”, aseguró Maryori Perdomo Pérez, única testigo junto a su madre, la tía de Óscar Pérez, Aura Pérez, de que el cuerpo que se enterró en el Cementerio del Este es el del exinspector del Cicpc, quien fue ajusticiado por fuerzas del Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 15 de enero en El Junquito.

Las autoridades del Gobierno realizaron el traslado de los restos mortales de Óscar Pérez en la oscuridad de la madrugada para así evitar que los medios de comunicación y otros familiares registraran el proceso.

VER TAMBIÉN: Autoridades venezolanas enterraron cuerpo de Óscar Pérez limitando la presencia de sus familiares

“No quisieron velatorio, dijeron que no era posible y no me dejaron sacar ni mi teléfono, ni que grabara, ni nada. Ellos (funcionarios del Gobierno) si pudieron grabar y sacar fotos”, dijo Perdomo Pérez.

La odisea de ambas dolientes inició a las 5:00 de la madrugada cuando llegaron a la Morgue de Bello Monte. Allí los funcionarios del Senamet verificaron toda la documentación para hacer el traslado. Fuertemente custodiado, partió la furgoneta al Cementerio donde les abrieron el ataúd para verificar que el cuerpo a sepultar era el de Óscar Pérez.

El derecho que tiene todo ciudadano al ritual de despedida y homenaje a un ser querido, le fue negado a los familiares y amigos. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no le permitió la entrada ni a trabajadores ni visitantes del campo santo hasta pasada las 8:00 de la mañana.

“Al llegar al Senamet nos mostraron la foto de Óscar para que rectificáramos y luego volvimos a rectificar acá (Cementerio del Este) ¡Sí es Óscar, si es mi primo!”, enfatizó.

La sociedad civil junto a los diputados Winston Flores y Delsa Solórzano llegaron a la parcela 42A 29II para rendir homenaje a quien consideran un héroe que entregó su vida por la libertar y la justicia de Venezuela.

REVISAR: De madrugada entregaron el cuerpo de Óscar Pérez luego de seis días de la masacre de El Junquito

“Óscar Pérez es un héroe. Dio todo por nosotros luchando por las injusticias que hay en el país, por los niños (…) Era un ser muy colaborador. Toda Venezuela sabe quién es Óscar Pérez, eso nos queda muy claro y que quería para esta sociedad”, expresó su prima visiblemente conmovida.

Un papagayo con la palabra ¡Libertad! se elevó al cielo gris en honor a Óscar Pérez. Entre lágrimas, la sociedad civil rodeó la tumba de flores y escuchó las palabras sentidas del padre Yanez, quien fue el encargado de oficiar la misa y expresar un mensaje de aliento y esperanza a todos los familiares y personas presentes en el cementerio.

“Podrán matar nuestro cuerpo pero el mensaje, el ideal, la libertad, la justicia y sobre todo el anhelo de paz, jamás podrán quitárnoslo”, resaltó el padre Yanez, quien finalizó la homilía aseverando que Óscar Pérez era un hombre “de ideales de libertad y justicia y con un espíritu también de Dios”.

"Ahí está Óscar Pérez", aseguró su prima, Maryori Perdomo Pérez, luego del entierro del cuepro del ex inspector del Cicpc 10:45am #21ene pic.twitter.com/Dk37pNoCc0 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 21, 2018

"Óscar Pérez es un héroe, dio todo por nosotros, por la justicia de este país", enfatizó Maryori Perdomo Pérez, prima del exinpector del Cicpc 10:54am #21Ene pic.twitter.com/GfST1v9qdU — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 21, 2018

#AHORA "Podrán matar nuestro cuerpo pero no el mensaje": padre Yanez en la misa a Óscar Pérez en el Cementerio del Este 10:30am #21ene pic.twitter.com/GBiLWKF5eh — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 21, 2018

#AHORA Sociedad civil llega al cementerio para homenaje a Óscar Pérez y colman de flores su tumba 10:02am #21ene pic.twitter.com/jzaD2aAQGf — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 21, 2018

#AHORA En el Cementerio del Este, sociedad civil eleva papagayo con la palabra ¡Libertad! en honor a Óscar Pérez #10:59am #21Ene pic.twitter.com/nPzYNTSxIE — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 21, 2018

Alicia De La Rosa Redacción NTN24

NTN24 Venezuela