Cancillería niega inclusión de Colombia en lista de países vetados por EE. UU. tras orden ejecutiva de Donald Trump

El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia difundió este miércoles un comunicado de prensa en el que aclaró que el país no ha sido incluido en la lista de extranjeros que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos tras la expedición de las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump en materia de inmigración.

Tras el creciente rumor sobre un supuesto veto de ciudadanos colombianos en Estados Unidos, la cancillería salió al paso y rechazo tajantemente la supuesta prohibición basada en funcionarios de la embajada estadounidense en Bogotá.

A continuación el comunicado completo emitido por la cartera de relaciones exteriores colombiana:

COMUNICADO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Con relación a los mensajes que están circulando en redes sociales en los que mencionan un nuevo listado de países de la orden ejecutiva “Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos” el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que:

Una vez conocido el contenido de esos mensajes se estableció contacto con la Embajada de Estados Unidos acreditada en nuestro país; la Embajada dijo desconocer la existencia de un nuevo listado de países para dicha orden y negó que esa información fuera real.

Hacemos un llamado para que no se reenvíe información que no provenga de fuentes oficiales y sobre las cuales no se puede establecer ninguna credibilidad, toda vez que esto promueve la especulación y general incertidumbre entre las personas que planean viajar o que viven en los Estados Unidos.

Con relación a la medida informada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estipula que a partir de la fecha todas las personas que apliquen a una visa, sin importar su categoría, deben realizar una entrevista personal, la Cancillería de Colombia informa que esta medida no está dirigida exclusivamente a Colombia dado que obliga a la unificación del procedimiento para el estudio y la expedición de las visas emitidas por parte de todos los consulados de los Estados Unidos en el mundo.

El ajuste en los procesos no representa un cambio mayor a los requisitos y condiciones exigidas actualmente a los colombianos, toda vez que lo único que varía es el plazo para la renovación de la visa sin necesidad de entrevista, que se reduce de 48 a 12 meses para todos los países.

Es conveniente aclarar que el ingreso de personas a los Estados Unidos, con cualquier tipo de visa, no se ha visto afectado por las medidas ejecutivas adoptadas por la nueva administración.