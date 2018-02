Diosdado Cabello desestima petición de la Unión Europea

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, desestimó las declaraciones de Federica Mogherini, quien solicitó elecciones creíbles en Venezuela.

Durante la acostumbrada rueda de prensa de la tolda oficialista, Cabello recordó que la alianza continental apoyó la invasión de Estados Unidos en Irak y el derrocamiento de Muamar el Gadafi en Libia.

“Así es la Unión Europea. Thomas Shannon fue a pedir sanciones y le dijeron yes, sir… Nosotros decimos no, aquí en Venezuela manda el pueblo, no manda la Unión Europea”.

En cuanto a la encuesta de Encovi, Cabello restó importancia al estudio, pues asegura que las universidades trabajaron de manera sesgada en la elaboración del análisis.

“Nosotros estamos aquí en este problema porque estamos en medio de una guerra económica y un bloqueo… Qué bonito sería un comunicado de esas universidades pidiendo el cese del bloqueo”.

Sostuvo que la rectora de la Universidad Central de Venezuela no tiene moral para solicitar comicios justos, pues “ella no ha hecho elecciones en la UCV”.

