"Eres un traidor": El escrache a Manuel Rosales mientras caminaba por las calles de Orlando en Florida

Un venezolano en Estados Unidos enfrentó al ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, durante lo que serían sus vacaciones por la época decembrina cuando caminaba por las calles de Orlando, Florida.

“Estas traicionando al país. Eres un traidor, desgraciando al pueblo venezolano. Eres un sucio”, dijo el hombre mientras seguía con su teléfono celular al dirigente de la oposición.

El video generó múltiples reacciones en los venezolanos quienes comentaron a través de la red social Twitter que el fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) tendría conexiones con el gobierno de Maduro, "porque salió del país sin que le quitaran o retuvieran el pasaporte".

Igualmente, muchos internautas mostraron su descontento porque Rosales no se encuentra en Venezuela en un momento de protestas y disgustos ante la falta de comida.

Manuel Rosales con dizque casa por cárcel, pero visitando Mickey Mouse, y aún hay quienes insisten en que no ganó y no entregó la Presidencia de la República en 2006. No terminan de entender