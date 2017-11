Henri Falcón: Llamar a la abstención no le da respuesta a las personas

El exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, criticó que algunas organizaciones políticas llamen a la abstención de cara a las elecciones de alcaldes previstas para diciembre próximo.

Durante una rueda de prensa, el dirigente de Avanzada Progresista sostuvo: "Esto de que hoy es calle, más calle y después el llamado es a abstenerse, eso no lo entiende la gente, no da reglas calaras".

Vea también: Henrique Capriles solicitará que se evalúe votar "nulo" como alternativa para las elecciones de alcaldes

Anunció que esa organización ha inscrito 256 candidatos del total de 335 candidatos de las alcaldías del país.

Asimismo, reiteró que durante las manifestaciones antigubernamentales se insistía en las elecciones como salida del régimen y ahora, una vez que el CNE convocó a municipales se decidió no ir y destacó que dentro de los factores de la Unidad debe existir coherencia en las acciones.

Falcón insistió en la postura de AP sobre el diálogo en Venezuela: "Nosotros sí creemos en la negociación porque junto al dialogo son consustanciales a la política y entendemos que este país no vamos a poder recuperarlo si no vamos a la concertación de un gobierno de unidad nacional que entienda a la gente y no priorice en los partidos".

"Sí hemos dicho que creemos en el diálogo pero no somos invitados y otros dicen que no y terminan en Santo Domingo reunidos con el Gobierno", sumó.

Cabe destacar que esta semana los principales partidos de oposición del país anunciaron que no participarán en las elecciones de alcaldes por considerar que no existen las condiciones necesarias para acudir. No así Copei y Avanzada Progresista, mientras que Un Nuevo Tiempo no se ha definido.

En desarrollo/ Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve