Maduro aceptó su candidatura para el período presidencial 2019-2024

El presidente Nicolás Maduro se reunió este miércoles con los trabajadores del sector transporte en los patios del Metro de Caracas. Allí aceptó el reto para optar a la reelección. "Les digo que no les voy a fallar y asumo la candidatura presidencial para el período 2019-2025 y juro frente a ustedes que seré el candidato de la clase obrera... La clase obrera me obligó a asumir. Juró llevarlos a la victoria".

En tal sentido, se refirió a los precandidatos opositores que han anunciado sus intenciones de aspirar a Miraflores.

"Ay Ramos Allup, no te vistas que no vas, no te van a dejar a ser candidato... y Henri Falcón se lanzó a candidato... puro bate quebrao, y el bate quebradísimo de Andrés Velásquez se lanzó, Claudio Fermín y Julio Borges".

Ordenó al ministro de Transporte Terrestre, Carlos Osorio, iniciar los trámites para usar el carnet de la patria como instrumento de pago en el transporte público.

Durante una asamblea con el sector, aprobó la creación de un banco exclusivo para los profesionales del volante, a fin de ayudarlos en el mantenimiento de las unidades.

En Venezuela en los últimos meses se han registrado importantes problemas con el servicio, con alzas en el pasaje mínimo sin permiso oficial, así como la ausencia de unidades debido a la escasez de respuestos en el territorio nacional.

