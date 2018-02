Trabajadores del sector Salud evaluarán ir a paro si no reciben respuestas sobre reivindicaciones laborales

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, dijo que el próximo viernes 9 de febrero se reunirán en el Colegio de Enfermeros, con el fin de acordar las medidas que tomarán ante el retraso en el pago salarial.

“Vamos a reunirnos el viernes y daremos anuncios concretos al país”, dijo Zambrano durante rueda de prensa, quien no descartó ir a un paro del servicio de salud si no reciben respuestas de las autoridades.

Por su parte, la presidente del Colegio de Enfermeros, Ana Rosario Contreras, explicó que entregaron un comunicado al ministro de la Salud, Luis López, y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, reclamando sus derechos.

“Tendríamos que pedirle disculpa al país pero habría que paralizarnos porque no hay insumo”, concluyó Contreras.

Los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas (HUC) tenían previsto concentrase en la Plaza de la Moneda para exigir al Gobierno dotación de los insumos a los distintos centros de salud y el pago del contrato colectivo, que entró en vigencia el pasado 1 de enero y hasta la fecha no ha sido cancelado. Sin embargo, no pudieron concentrarse porque los funcionarios de la Guardia Nacional impidieron la actividad.

“Maduro era sindicalista y se la pasaba reclamando, pero en su Gobierno nos manda a reprimir y no nos deja exigir nuestros derechos”, denunció Zambrano.

Agregó que los empleados "no quieren" percibir "bolívares devaluados", en este sentido pidió que se les otorgue un bono de al menos 100 dólares. "La inflación va en un avión y el salario en un morrocoy", concluyó el secretario general de Fetrasalud.

