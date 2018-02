A horas de cerrar el proceso de postulaciones, oposición venezolana no ha dicho si participará o no en las elecciones presidenciales

La oposición venezolana extendió hasta este martes el suspenso sobre su decisión de participar o no en los comicios presidenciales del 22 de abril pese a tener el tiempo en contra pues el cronograma electoral establece que los aspirantes deberán cumplir requisitos obligatorios en las próximas horas.

La rectora electoral Tania D' Amelio recordó que los partidos tienen hasta hoy para presentar su solicitud de contratación de propaganda, lo que obliga a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y a todos los que deseen ser candidatos a decidir en las próximas 24 horas si competirán o no en esta breve carrera.

La MUD ha mantenido durante los últimos días reuniones con diferentes sectores de la sociedad como empresarios, iglesia y estudiantes, para tomar una decisión sobre las elecciones, según dijo el subsecretario de Acción Democrática (AD), Negal Morales, a la emisora Unión Radio.

Morales indicó que "seguramente se hará un pronunciamiento unitario" sobre los comicios.

Tres de los cuatro principales partidos que integran la MUD, entre ellos AD, guardaron silencio este lunes sobre la decisión en torno a las presidenciales y acordaron extender las reuniones que comenzaron la semana pasada a puertas cerradas para tomar una postura conjunta.

El partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), ya comunicó que no postulará ni respaldará candidatos para los venideros comicios, los que señala como una "farsa electoral" al considerar que no están dadas las condiciones de para que el proceso sea justo y transparente.

Aunque al menos tres dirigentes opositores cercanos a la MUD han manifestado su intención de convertirse en el candidato unitario para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, hasta ahora el jefe del Estado solo tiene dos rivales manifiestos en su carrera a la reelección.

Luego de que el pastor evangélico Javier Bertucci anunciara su candidatura para "implantar los valores cristianos" en el país, el lunes el nombre de Luis Alejandro Ratti se sumó a la contienda.

Se trata de un empresario del estado Aragua (centro-norte), cercano al chavismo, que manifestó en rueda de prensa su aspiración a la Presidencia que, igual que Bertucci, deberá respaldar con decenas de miles de firmas al no contar ninguno de los dos con una formación política que los postulen.

Entretanto, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) informó que durante el fin de semana entregó a 335.493 militantes unos carnés inteligentes que servirán para ubicarlos y movilizarlos el día de los comicios.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, indicó que esta semana continuarán entregando estos carnés y ratificó su convicción de triunfo en abril.

Del lado del chavismo disidente, el exministro Miguel Rodríguez Torres señaló a través de Twitter que no participará en las presidenciales al no haber logrado un consenso, aunque no dejó claro si sostuvo reuniones con la MUD.

"Si lográbamos candidato único, en consenso y las condiciones electorales se adecentan entonces participaríamos y venceríamos (...) ni lo uno ni lo otro ha ocurrido y por eso concluimos que NO debemos participar en unas elecciones convocadas ilegítimamente y que terminaría legitimando la antidemocracia", dijo Rodríguez en un comunicado.

Con todo, el partido opositor Movimiento al Socialismo (MAS), ajeno a la MUD, llamó a la participación.

"Insistimos en llamarlos a reflexionar y a llamar a la participación. Si todos llamamos a los ciudadanos a participar estamos seguros que se crea una corriente mayoritaria", dijo el presidente del MAS, Segundo Meléndez, en rueda de prensa, que considera que la oposición tiene oportunidad de ganar los comicios.

El partido que también se opone al Gobierno de Maduro pidió a las formaciones decidir "de manera política".

Para Meléndez, la idea abstencionista, de no ir a las elecciones, "sería el triunfo de la antipolítica".

"Nosotros no creemos en golpes de Estado o intervenciones extranjeras como mecanismo de salida de esta situación", añadió.

Entre el próximo 24 y 26 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá el proceso de inscripción de los candidatos a las presidenciales, unos comicios que fueron convocados por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un ente no reconocido por numerosos gobiernos.

