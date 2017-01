A tres meses de su presentación ante el TSJ el Presupuesto 2017 no ha sido publicado

Han pasado tres meses desde que el presidente Nicolás Maduro presentó el presupuesto 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la Asamblea Nacional (AN), como lo ordena la constitución, y desde entonces no ha sido publicado para informar a los venezolanos, denunció el miembro de la Comisión de Finanzas de la AN, Rafael Guzmán.

“Ese presupuesto no ha sido publicado. Ese mecanismo de planificación, de las inversiones y de los recursos de todos los venezolanos, que se sepa dónde están los reales para pagar a maestros y médicos, la alimentación escolar, la plata que se va a destinar para reparar las escuelas, eso no lo sabemos, solamente conocemos unos montos globales y una reserva en Gaceta Oficial”, afirmó el diputado a Unión Radio.

Esto indica que a estas alturas los venezolanos no conocen los detalles de los montos de inversión, endeudamiento y gastos, evitando que el legislativo o el mismo pueblo pueden ejercer alguna acción contralora sobre el presupuesto que ni siquiera conocen.

