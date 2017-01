‘Abandono del cargo’ la nueva estrategia contra Maduro divide a la oposición venezolana

Declarar el ‘abandono del cargo’ del presidente Nicolás Maduro es la estrategia con la que se estrena el nuevo periodo parlamentario, tras un año sin resultados tangibles para cesar al gobierno revolucionario y reflotar al país de la peor crisis que haya registrado en los últimos tiempos.



En el olvido quedó el juicio político prometido a Maduro. En primer lugar porque la figura no existe en la Constitución y porque el debate dio al traste con el inicio de las mesas de diálogo entre los delegados de Maduro y los de la MUD.



Por ello está planteado que este lunes -durante la primera sesión parlamentaria del 2017- se declare el ‘abandono del cargo’ de Maduro con los votos de la mayoría simple. Posteriormente se debe declarar la falta absoluta del Jefe de Estado y convocar a elecciones generales en 30 días.



Es obvio que un plan tan simple suene increíble frente a un gobierno que utiliza cualquier estrategia para asegurarse el poder, como lo hizo con la designación exprés de magistrados comprometidos con el partido de gobierno tras perder la mayoría parlamentaria.



Son esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia los que se han dedicado, casi de manera exclusiva, a neutralizar cualquier decisión que tome la Asamblea Nacional.



¿Pero por que eligió la Asamblea ese camino?



Sus defensores sostienen que Maduro abandonó el cargo al no tomar las decisiones necesarias para enderezar el entuerto económico que ha aumentado la pobreza, la escasez y la crisis en general.







Sin embargo, para algunos no se trata de abandono sino de incompetencia. Por ello el gobernador de Lara, Henri Falcón, pidió a los diputados de Avanzada Progresista abstener su voto en la sesión. Argumenta que el tema genera falsas expectativas y una nueva frustración en la población.



La objeción también es de índole legal. El abogado constitucionalista Pedro Alfonso explica a NTN24 que la naturaleza del abandono del cargo es cuando un presidente deja de ejercer el poder. “No se refiere cuando el presidente ejerce bien o mal el poder porque cuando el presidente ejerce mal el poder lo que refiere nuestra Constitución es el juicio que hace el TSJ por faltas graves, por delitos, etc.”.

“El abandono del cargo quiere decir sencillamente que deja de ocupar el puesto, deja de tener el ejercicio del poder. La tesis que ha tomado la AN yo creo que más por el abandono del cargo, es porque desde el punto de vista político constitucional no ha encontrando salidas”, señala.



En opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), aunque el Presidente de la República es el principal responsable de la situación de pobreza de millones de venezolanos, así como del desvío dictatorial, “la declaratoria de abandono de cargo es una interpretación forzada de la Constitución, que contribuye a agravar el debilitamiento de la institucionalidad democrática en nuestro país”.



Provea considera “que la ausencia de democracia en Venezuela se soluciona con mayor democracia, no realizando maniobras en la interpretación de la Constitución. La recuperación del hilo constitucional empieza por respetar los mecanismos de consulta popular que están claramente expresados en ella. Las autoridades electorales deben proceder a convocar, en el plazo más pronto posible, las elecciones regionales que legalmente debieron realizarse en diciembre pasado”.



Para el Movimiento Al Socialismo, MAS, declarar el abandono del cargo del Presidente de la Repúblicasería una decisión ineficaz que no conduce a ninguna parte, porque, “se corresponde más con proselitismo electoral más que con un propósito político”.





Decretar el abandono: ¿La nueva ‘Salida’?

Voluntad Popular es de los primeros promotores de la declaratoria de abandono, tal y como lo anuncio el diputado de ese partido Freddy Guevara, al asumir la vicepresidencia de la Asamblea.



Según el dirigente de Voluntad Popular, Cipirano Heredia, se deben concatenar tres artículos de la Constitución para que la salida de Maduro se materialice a través del abandono del cargo.



Ejecutar lo establecido en el artículo 187 numeral 3 de la CRBV. “Allí establece la facultad contralora de la Asamblea sobre el resto de la administración pública”.



Luego el artículo 122 que establece la declaratoria de la responsabilidad política de la AN sobre cualquier funcionario. “No menciona al Presidente de la Republica pero tampoco lo excluye”.



Y finalmente el artículo 232 que dice que el presidente de la Republica es responsable de sus actos, de los que realiza y las que no. “Uniendo los tres artículos es perfectamente constitucional que en la Asamblea haya el debate y se determine la responsabilidad política en la crisis que se vive hoy, ya que el artículo 233 establece la falta absoluta del presidente que depende exclusivamente de la Asamblea”.



Heredia admite que las personas asocian el abandono del cargo con una falta física del Jefe de Estado, pero apunta que en derecho va mucho más allá. “En derecho civil el abandono del hogar no es solo quien se va de él sino quien no cumple como padre. En el mundo laboral no solo basta que el trabajador esté ausente sino que no cumpla con su trabajo. En el derecho administrativo el no cumplimiento de funciones es suficiente para decir que la persona ha abandonado el cargo”.

El preso político y alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, escribió en su cuenta en Twitter que “abandono del cargo es actuar violando la Constitución, no basta con asistir al despacho y viajar en el avión presidencial a Cuba”. Como es habitual, la estrategia promovida por Voluntad Popular es apoyada por la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado.



El numero dos del chavismo, Diosdado Cabello, calificó de ridículo el propósito de la Asamblea.



Además el jefe de fracción del PSUV, Héctor Rodríguez, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declare nula a la actual directiva de la Asamblea por continuar en supuesto desacato al no desincorporar a los tres diputados de Amazonas cuyo triunfo quedó impugnado.



El propio presidente Maduro ha ironizado en cadena nacional sobre el tema: “aquí estamos, trabajando por el pueblo sin descanso, esto es lo que la derecha llama abandono del cargo”. Ambas aseveraciones hacen prever lo que hará el chavismo con la declaratoria de la Asamblea.



Maryorin Méndez / NTN24 Venezuela

