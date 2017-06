Abogado de Donald Trump asegura que el mandatario no está siendo investigado por presunta interferencia rusa en elecciones

Jay Sekulow, abogado personal de Donald Trump aseguró que el mandatario estadounidense no está bajo investigación dentro de la pesquisa adelantada por la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El jurista añadió que el presidente no ha recibido ninguna notificación formal que indique que es parte de las indagaciones.

Las declaraciones van en contra de lo anunciado por Trump, a través de su cuenta de Twitter donde afirmó que estaba siendo investigado por despedir en mayo al entonces director del FBI, James Comey.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt