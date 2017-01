Abuela decepcionada en Colombia intenta devolver a su nieto recién nacido

Una abuela en Colombia se mostró desconforme con los rasgos físicos de su nieto recién nacido, por lo que intentó devolverlo a la clínica en la caribeña Santa Marta donde su hija tuvo al pequeño, informaron este miércoles autoridades locales.



"La abuela del bebé no estuvo muy contenta y no se identificó con las características externas o físicas de este nuevo miembro de la familia, procediendo a regresar con la señora madre del bebé a la clínica donde tuvo el parto", dijo el secretario de Salud encargado de la Alcaldía de Santa Marta, Carlos Pallares.



En declaraciones, el funcionario explicó que ambas mujeres acusaron al centro médico de haberles cambiado al bebé. Pero según la clínica, ese día solo había nacido un niño varón.



"Hay que aceptar esta situación, a veces la biología y la genética le juegan a uno ciertos desafíos o desatinos y tenemos que aceptarlos", agregó Pallares, quien afirmó que abuela y madre regresaron a su hogar con el bebé luego de que se comprobara que no había habido ningún error.



Por su parte, el personero de Santa Marta, Chadán Rosado, afirmó a periodistas que la entidad le brinda asistencia psicológica a la abuela "para que pueda superar este impasse".



Colaboración: AFP