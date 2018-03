Por tercer día consecutivo abuelos cierran calles y padecen el caos en el cobro de pensiones

Los abuelos en la parroquia La Candelaria, Caracas, protestaron por tercer día consecutivo debido a la inconformidad en el pago de las pensiones y la falta de efectivo en las entidades bancarias para darle a los jubilados y pensionados.

Ante los constantes abusos, los adultos mayores se apartaron de la cola que hacían frente al Banco Bicentenario para hacer valer su voz y reclamar por sus derechos. Acto seguido, trancaron la Avenida Urdaneta, sentido oeste en Caracas.

Cerca de la manifestación, se encuentra un piquete antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los uniformados amenazaron con detener al reportero de NTN24 Rafael Hernández, quien grababa la protesta.

Según reportes, desde tempranas horas de la mañana los adultos mayores se formaron frente a la banca pública para obtener una mesada de 550.000 bolívares, dinero que solo alcanza para medio kilo de queso blanco valorado en 500.000 bolívares y un pan canilla estimado en Bs. 50.000.

A partir del 20 de marzo, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) implementó un plan piloto para que los abuelitos cobraran la pensión por el terminal de la cédula, acción que terminó en inconformidad y protestas.

Este 22, según el cronograma de la Sudeban, serán atendidas las personas cuyo terminal de cédula termine en 2, 3 y 7.

Solo pude hacer par de fotos y un funcionario de la GNB que no quiso identificarse me amenazó con detenerme porque "él es la autoridad". Me quedo en la zona hasta que pueda hacer mi trabajo. Hay al menos 50 ancianos trancando la calle pic.twitter.com/rOoExGrqd5