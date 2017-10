Academia de Hollywood expulsó a productor Harvey Weinstein tras su escándalo de abusos sexuales

Este sábado, la Academia de Hollywood decidió expulsar al productor Harvey Weinstein, quien se ha visto envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual. Esto supone la condena más firme de la academia respondiendo a este tipo de comportamientos.

Según la agencia de noticias EFE, la cinematográfica decidió enviar al mundo el mensaje de que la era de la ignorancia y la complicidad de los abusos sexuales en la industria del cine ha acabado. Lo cual significa un cambio de rumbo en las decisiones de la Academia, la cual durante años dejó pasar estas acciones alegando que los logros profesionales estaban separados de los escándalos.

El diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente cometidos durante décadas por Weinstein y tras conocerse las revelaciones, la Academia de Hollywood emitió un comunicado para rechazar la "repugnante" y "abominable" actitud del productor.

De igual manera, el pasado miércoles, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), suspendió al productor como miembro de esta.

Entre las últimas actrices que lo ha denunciado, se encuentra la actriz Eva Green quien aseguró que tuvo que escapar del productor cuando trató de agredirla en una habitación de hotel, el escenario que Weinstein usaba para sus agresiones, según los testimonios de las víctimas que han salido a la luz estos días.

