Acción Democrática objeta el documento propuesto por mediadores para retomar diálogo

El partido Acción Democrática (AD) del diputado opositor y expresidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento) Henry Ramos Allup, "no aceptará las 21 propuestas" planteadas el pasado viernes por los mediadores en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, según una nota de prensa difundida este lunes.



"Leí el documento, un documento larguísimo. Propuestas que le hacen ellos (los mediadores) simultáneamente al Gobierno y a la oposición, lo leí y le manifesté a mis compañeros de la Mesa (de la Unidad Democrática, MUD) que Acción Democrática no va a firmar ese documento ¡no lo va a firmar!", dijo Ramos Allup, según el comunicado.

Vea también: Oposición venezolana no pudo llegar al CNE a exigir elecciones: Rector Rondón recibió a marchistas entre piquetes policiales



El también secretario general de AD indicó que ni aunque los mediadores les prometan "la liberación de los presos, comisiones de la verdad, elecciones, respeto a la Asamblea (Nacional)" firmará la propuesta.

Relacionado: Maduro espera "optimista" que se cumplan acuerdos para que continúe diálogo



"Son tantas las cosas y son tan dependientes de tantas circunstancias que no van a cumplir nada. No vamos a firmar ese documento y vamos a reclamar elecciones de gobernadores ya", aseguró desde un acto en la localidad de Tucacas, ubicada en el estado Falcón (oeste).



En ese sentido, el diputado expresó que se debe ejercer "presión de calle" para lograr que el Poder Electoral fije la fecha de las elecciones de gobernadores (que debieron celebrarse el pasado diciembre) y una vez que se haya logrado ganar esos comicios, pedir las elecciones municipales para que "de las 350 por lo menos ganar 300" alcaldías.

De interés: Expresidentes y Nuncio Apostólico se reunieron con Maduro y anuncian encuentro este viernes con la oposición



La MUD aún no ha comunicado su decisión sobre estas propuestas y el pasado sábado el representante de la oposición en el diálogo, Carlos Ocariz, dijo que la plataforma estaba discutiéndolas y que cuando se tuviera una "respuesta clara y concreta" se lo anunciarían al país.



Los mediadores del proceso de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y de la MUD presentaron la semana pasada al Ejecutivo y a la oposición una propuesta para relanzar estas conversaciones que entraron en "fase de revisión" en diciembre.



El viernes, los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el nuncio en Venezuela, Aldo Giordano, como representante del Vaticano, mediadores de estas conversaciones, sostuvieron una reunión "de carácter institucional" con la junta directiva de la Asamblea Nacional.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve