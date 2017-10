Activistas de derechos humanos recuerdan que hace 29 años se registró en Venezuela la "masacre de El Amparo"

El abogado y activista por los derechos humanos Marino Alvarado recordó este domingo que hace 29 años se registró uno de los eventos trágicos de la historia venezolana cuando 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico José Antonio Paéz, cuando se movilizaban por el sector conocido como Caño La Colorada, El Amparo, estado Apure.

El suceso que es conocido en Venezuela como "la Masacre de El Amparo" es uno de los casos de mayor trascendencia en el país en la lucha por los derechos humanos y que ha logrado recibir respuestas de los organismos internacionales.

Gracias a los testimonios de dos pescadores Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, quienes lograron escapar a la matanza y que lograron refutar la versión oficial en la que los efectivos justificaron su accionar catalogando el incidente como un enfrentamiento con irregulares colombianos.

Alvarado en sus mensajes destacó que la llamada comisión de La Verdad de los Crímenes Políticos que revisaba los casos desde 1958 a 1998, no estudió a fondo el caso.

Al abogado reiteró sus llamados a que sece la impunidad en Venezuela.

