Actor Casey Affleck declina presentar el Óscar a mejor actriz para evitar controversia luego de estar involucrado en un caso de acoso sexual

El ganador del Óscar a mejor actor en 2017 por su participación en la película ‘Manchester By The Sea’, Casey Affleck, no entregará este año el galardón a mejor actriz para evitar la controversia debido al auge de denuncias casos de acoso sexual, pues el actor también estuvo involucrado en un caso.

De acuerdo a un medio estadounidense especializado, Affleck le comunicó a la Academia que no quería generar una polémica por su presencia en estos momentos en el que varias mujeres han denunciado ser acosadas o abusadas por miembros de Hollywood por lo que prefiere no presentar esta estatuilla, como es tradición, ni asistir al evento.

Affleck fue protagonista de una polémica en los pasados Óscar, en los que partía como favorito al galardón al mejor actor y finalmente se hizo con la estatuilla, después de que los medios de comunicación rescataran un supuesto episodio de acoso sexual durante el rodaje de su falso documental "I'm Still Here" (2010).

‘Me Too’ (Yo también) y ‘Time's Up’ (Se acabó el tiempo) son movimientos creados en internet que han animado a las víctimas a denunciar sus casos de abuso y acoso sexual y han reclamado respeto para las mujeres.

VEA TAMBIÉN: Oprah Winfrey asegura que no se postulará a la presidencia de los Estados Unidos en 2020

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24