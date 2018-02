Actor de la serie ‘Breaking Bad’ anunció que no firmará más cosas que le envíen sus seguidores

El actor estadounidense, conocido por su papel de Walter White en la serie ‘Breaking Bad’, Bryan Cranston, anunció que no volverá a firmar autógrafos por medio de la correspondencia que recibe.

En su cuenta de Facebook, el intérprete explicó su decisión, publicando una fotografía.

“Queridos amigos. Esta es la tercera doble pila de solicitudes de fans que están llegando a la oficina aquí en Londres. (Esta es una foto real. No está alterada) Ya he pasado horas y horas sobre las dos pilas anteriores y las llevé personalmente a la oficina de correos. No puedo hacerlo más. Estoy abrumado. Incluso con un asistente es demasiado”, dijo Cranston.

“Después de 18 años de firmar cualquier cosa para los fanáticos, me retiro. Espero que entiendan y honren este anuncio”, añadió.

Sin embargo, dijo que seguirá conociendo a sus seguidores en persona, personalizará autógrafos en libros y fotos, se tomará fotos, y firmará programa a quienes vean alguna de sus obras, pero nada más de mercancía o ropa o DVDs.

El actor agradeció a todos por su interés en su carrera y concluyó diciendo que se verá con sus fans en las calles, “nos tomaremos una ‘selfie’”.

Redacción NTN24

