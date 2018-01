Actor de ‘Stranger Things’ retó a una fan a conseguir más de 125.000 retweets y ahora tendrá que oficiar su boda

El actor David Harbour, quien interpreta al sheriff Jim Hopper en la serie de Netflix ‘Stranger Things’, deberá oficiar la boda de una fan luego de haberla retado a conseguir más de 125.000 retweets en la red social Twitter.

La joven, llamada Ericka, preguntó que qué necesitaría para conseguir que el actor sea quien oficie su boda en septiembre, a lo que Harbour respondió que 125.000 retweets, bajo las siguientes condiciones, que la fecha funcione con el horario de grabación de la tercera temporada de ‘Stranger Things’, tendrá que ser ordenado y oficiará la ceremonia. Leerá una carta de amor de su elección y después de que el pastel haya sido cortado, él tendrá la primera porción.

El requerimiento fue hecho por el actor el martes y Ericka necesitó de menos de 24 horas para que más 129.000 personas se solidarizaran con ella. La gran respuesta de la comunidad generó que el actor se pronunciara al respecto.

“Ni siquiera 24 horas. Me están tomando el pelo. @ErickaElizabth contáctame por mensaje directo para poner todo en marcha. Lo voy a hacer realmente complicado la próxima vez Internet, esto no ha terminado entre nosotros”.

Dammit. Not even 24hours. You’re kidding me. @ErickaElizabth DM me please to get the ball rolling. I’m making it seriously hard next time, internet, this is not over between us... https://t.co/Ht0kDCl5hz