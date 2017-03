Actor Samuel L. Jackson cuestiona a secretario de Vivienda de EE. UU. por comparar esclavos traídos de África con inmigrantes

El actor Samuel L. Jackson hizo uso de su cuenta en Twitter para responder al secretario de Vivienda estadounidense, Ben Carson, tras una serie de declaraciones públicas en las que comparó a los esclavos traídos de África con inmigrantes.

"Ok. Ben Carson. No puedo. ¿Inmigrantes? ¿En el fondo de barcos de esclavos?! ¡Hijo de… por favor!", escribió Jackson.

Carson había dicho durante un discurso ante funcionarios del departamento de Vivienda que "hubo otros inmigrantes que vinieron aquí a bordo de barcos de esclavos, que han incluso trabajado más tiempo y más duro y por menos”.

"Pero ellos también tenían el sueño de que sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus bisnietos, sus bisnietas pudieran encontrar riqueza y felicidad en esta tierra", concluyó.

"¿Inmigrantes?", cuestionó también en Twitter la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (Naacp).

VEA TAMBIÉN → Trump dice que está trabajando en un plan para rebajar precio de medicamentos en EE. UU.

Los comentarios de Carson son "trágicos, chocantes e inaceptables", estimó por su parte el centro Ana Frank de Estados Unidos, un museo en memoria de la niña judía alemana que murió en un campo de concentración nazi en 1945.

"No, señor Carson, los esclavos no inmigraron a Estados Unidos. Fueron traídos aquí violentamente, contra su voluntad, y vivieron aquí privados de libertad", añadió el centro.

Para el Departamento de Vivienda, las numerosas reacciones adversas que suscitaron las declaraciones de Carson obedecen a "una interpretación cínica" de los dichos de Carson.

"Nadie cree sinceramente que (Carson) coloque en el mismo nivel inmigración y servidumbre involuntaria", señaló la cartera en un comunicado.

El neurocirujano retirado Carson, quien fue rival de Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano, ya ha hecho declaraciones polémicas en el pasado. En 2013, afirmó que la reforma de sistema de salud ‘Obamacare’ era "la peor cosa que le había pasado al país desde la esclavitud".

OK!! Ben Carson....I can't! Immigrants ? In the bottom of SLAVE SHIPS??!! MUTHAFUKKA PLEASE!!!#dickheadedtom