Actriz mexicana Adriana Fonseca denuncia haber sido víctima de racismo durante audición en Estados Unidos

La actriz mexicana Adriana Fonseca denunció este martes en redes sociales haber sido víctima de discriminación al ser echada de una audición para un comercial en Los Ángeles, California.

"No puedo creer que estemos viviendo un racismo tan fuerte en estas épocas, de verdad que es una tristeza", dijo a través de Twitter Fonseca, quien debutó en telenovelas mexicanas con ‘Pueblo Chico. Infierno Grande’ en 1997.

En un vídeo, la actriz de 37 años aseguró que la experiencia que pasó en la audición ha sido una de las más fuertes de su vida porque fue echada del cuarto "de una manera muy humillante" por "el señor que estaba en la cámara".

"El tipo me sacó del cuarto", dijo, y añadió que esta persona ni siquiera "me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía 'thick accent', es decir un acento demasiado marcado, como el que ha distinguido a Sofía Vergara".

VEA TAMBIÉN: “Esta causa representa a tantas personas que murieron”: Denise Rich, fundadora de Gabrielle's Angel para NTN24

La actriz afirmó que aunque siempre ha sido reservada ahora se decidió a denunciar este racismo, porque seguro le ocurre a mucha gente en Estados Unidos.

"No se vale humillar y ser racista con humanos", señaló Fonseca al asegurar que ella es "guerrera" y seguirá con su preparación personal.

Fonseca ha participado en telenovelas como ‘La Usurpadora’ (1998), ‘Amigos por Siempre’ (2000), y fue protagonista de ‘Mujer bonita’ (2001) y antagonista en ‘Mariana de la noche’ (2003).

Colaboración EFE