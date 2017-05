Actriz venezolana Patricia Velásquez repudia heridas causadas con bomba lacrimógena a niño de la etnia wayuu: Su inocencia fue destrozada

La actriz venezolana Patricia Velásquez alzó su voz para protestar contra la fuerte represión de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes en Venezuela. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, expresó su repudio a la acción de los cuerpos del Estado contra un niño de tan solo 11 años de la etnia wayuú, quien recibió quemaduras en su espalda con una bomba lacrimógena.

"La inocencia de este niño wayuú fue destrozada. Esta acción enferma excede cualquier punto de la mente humana cuando se piensa en la tortura y represión, solo comparable con lo que pasaron durante la segunda guerra mundial con los nazis", dijo la actriz, nacida en la Guajira venezolana.

Visiblemente afectada recordó las palabras del niño mientras era atendido en la sala de emergencias de un hospital, sobre las que dijo sentirse "horrorizada": "'Corrí muy rápido pero yo no hice nada, me quedé parado y allí me agarraron los Guardias, me golpearon, me amarraron con una tira y me tiraron una bomba en la espalda'".

En ese sentido, extendio un llamado a quienes pueden ayudar en favor de Venezuela y dio un reconocimiento a quienes salen a protestar contra el gobierno, pese a la represión.

Redacción NTN24 Venezuela