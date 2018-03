Artista jamaiquino demandó a Miley Cyrus por supuesto plagio en su éxito 'We can't stop'

Miley Cyrus vuelve a ser centro de atención y esta vez es por la demanda por 300 millones de dólares que un artista jamaicano interpuso en su contra argumentando que la cantante hizo plagio en su éxito ‘We can’t stop’.

Flourgon, el artista jamaicano que interpuso la demanda, afirma que la frase de la canción "And we can't stop / We run things, things don't run we / Don't take nothing from nobody" está basada en un tema suyo que publicó en 1988 llamado ‘We run things’, que incluye "We run things / Things no run we".

La demanda dice que la letra pertenece "inequívocamente" a Flourgon con "raíces en el patuá jamaiquino que, con su fraseología única y sus propias combinaciones lingüísticas, al traducirse al inglés resulta gramaticalmente incorrecta", según reseña la agencia AFP.

Además, el artista exige a Cyrus no volver a interpretar ‘We can’t stop’.

