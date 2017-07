Adele, “devastada” porque no podrá realizar los dos últimos conciertos de su gira

La artista británica Adele anunció este viernes en una emotiva carta que está devastada porque no podrá hacer los últimos dos conciertos de su gira que se iban a realizar en el Wembley Stadium, en Londres.

La cantante aseguró que estas dos últimas fechas realizadas en el mismo lugar el miércoles y el jueves “han sido de los más grandes y mejores conciertos de mi vida”, pero que ha “luchado vocalmente ambas noches”.

“Sentí que tenía que aclararme la garganta, especialmente anoche. Fui a ver a mi doctor de la garganta esta tarde porque mi voz no se abrió en absoluto hoy y resulta que he dañado mis cuerdas vocales. Y según el consejo médico simplemente no puedo presentarme durante el fin de semana”, explicó la intérprete ganadora de múltiples premios Grammy.

Además, dijo que está “tan desesperada por hacerlos (los shows) que incluso eh considerado hacer la mímica, solo para estar frente a ustedes y con ustedes. Pero, nunca lo he hecho y no puedo hacerlo en un millón de años. No sería la verdadera yo ahí arriba. Lo siento”.

Concluyó el mensaje asegurando a quienes iban a asistir que se harán reembolsos si los conciertos no se pueden volver a programar. “Lo siento, estoy devastada”.

