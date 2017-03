Adele sorprende a sus fanáticos con un improvisado baile de la canción ‘Crazy in love’ de Beyonce en pleno concierto

La cantante británica Adele se le midió a improvisar la canción ‘Crazy in love’ de Beyonce y se atrevió a hacerlo con los pasos de baile de su ídolo durante uno de sus conciertos más recientes en Australia.

Durante la presentación, la ganadora de muchos premios Grammy se detuvo para hablar sobre el color eléctrico del cabello de una fanática que estaba ubicada cerca del escenario y mientras la halagaba el cabello de Adele se levantó con un ventilador, quien espontáneamente empezó a cantar y bailar.

VEA TAMBIÉN → ¡Contra los ladrones! un parque chino usa reconocimiento facial para evitar el robo de papel higiénico

La reconocida melodía del inicio de la canción de 'Queen B' fue entonada por la británica quien no dudó en divertirse un poco y pedir a los asistentes que cantaran con ella.

.@adele channeled Beyoncé at her Melbourne concert last night. ❤️️ pic.twitter.com/HtrRGC5FhL