Aerosmith tocará en el Download Festival en Reino Unido pese a temores sobre seguridad

La banda estadounidense Aerosmith dejó de lado el temor por su seguridad tras los continuos ataques en Reino Unido y se presentará el domingo en el Download Festival.

Los ‘chicos malos de Boston’ consideraron no presentarse en el festival que se celebrará en Leicestershire tras el ataque suicida que dejó 22 muertos en un concierto de la cantante Ariana Grande.

"Nuestra primera reacción es pensar que no deberíamos tocar ni poner a nuestros fans en peligro, pero no creo que ellos quieran eso", dijo a Reuters el guitarrista Joe Perry.

"Ellos no quieren vivir así. Yo no quiero vivir así. Nosotros no queremos vivir así. Así es que se trata de tomar todas las precauciones posibles", añadió.

"Mucha gente se preocupó porque vinimos aquí, sobre todo nuestros amigos y familia, pero les decimos 'escuchen, vamos a hacer lo que tenemos que hacer'", añadió Perry.

Redacción NTN24

