Al menos 1.373 tiroteos y 332 homicidios se han registrado este año en Chicago, EE. UU., según autoridades locales

“El crimen y los asesinatos en Chicago han alcanzado proporciones epidémicas y estoy enviado ayuda federal. 1.714 tiroteos este año", escribió el presidente de EE. UU. Donald Trump en su cuenta en Twitter.

La ayuda federal, que fue reclamada durante seis meses por el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, consiste en 20 agentes que se suman a la dotación permanente de 35 oficiales que tiene la ATF, siglas de la agencia federal que se encarga del alcohol, el tabaco, las armas de fuego y los explosivos.

Esos agentes se integrarán a una fuerza especial con policías de Chicago, del condado Cook y del estado de Illinois, además de fiscales federales, para resolver tiroteos con el uso de la última tecnología en balística, y perseguir a los traficantes de armas ilegales, en especial los fusiles de combate usados por las pandillas, reseña la agencia EFE.

En 2017, entre el 1 de enero y el 30 de junio, se registraron 1.373 tiroteos y 332 homicidios, de los cuales 299 fueron premeditados.

Solo en junio las cifras oficiales de las autoridades indican 79 homicidios, comparados con los 74 del mismo mes del año pasado y 46 de 2015.

Adam Collins, vocero del alcalde, recordó que Emanuel realizó varias visitas a Washington para pedir ayuda al nuevo Gobierno federal.

Para este último fin de semana de junio medios estadounidenses reportaron que al menos dos personas murieron en 18 tiroteos. La cifra ha alertado tanto a las autoridades locales como nacionales.

